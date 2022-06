Jenna Ortega è Mercoledì nel primo teaser serie Tim Burton

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 GIU – Netflix rilascia oggi il primo teaser

e le prime immagini di Mercoledì, l’attesissima serie diretta da

Tim Burton in arrivo nel 2022 in tutti i Paesi in cui il

servizio è attivo (la data di uscita non non è stata

ufficializzata ma si specifica solo che sraà entro l’anno). A

interpretare la protagonista Mercoledì Addams sarà Jenna Ortega

a fianco di Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline

Christie, Christina Ricci (volto di mercoled’ nel film degli

anni 90 che tornerà per un nom non specificato ruolo ndr) e

tanti altri. Ambientata nell’universo della famiglia Addams i

fan hanno la possibilità finalmente di dare uno sguardo a Jenna

Ortega che interpreta la primogenita di Gomez e Morticia: accompagnata dall’iconica Mano e un arrangiamento musicale del

theme originale de La Famiglia Addams. Solo per pochi frame ma

le trecce e il vestito nero a pois con colletto bianco ormai

iconici del personaggio sono li da guardare riportano

immediatamente all’interno della famiglia più folle della storia

della televisione. La serie è un giallo con toni investigativi e

soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come

studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi

di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una

mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e

di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni

prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate

relazioni alla Nevermore. (ANSA).



