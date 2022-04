Jesus cala il poker, il City va a +4 sul Liverpool

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 APR – Il Manchester City allunga nella

classifica della Premier League, portandosi a +4 sul Liverpool,

atteso domani alle ore 17,30 dal derby casalingo cittadino

contro l’Everton. La squadra di Pep Guardiola oggi ha travolto

in casa per 5-1 il Watford di Roy Hodgson, grazie al poker

firmato dal brasiliano Gabriel Jesus (4′ e 23′ pt, 4′ e 8′ st),

condito dalla rete di Rodri (34′ pt). Inutile il gol degli

ospiti realizzato da Kamara al 28′ pt. I ‘Citizens’ in

classifica hanno 80 punti, contro i 76 dei ‘Reds’ che, però,

hanno una partita in meno.

Ha vinto anche l’Arsenal, quarto in classifica con 60

lunghezze, contro un Manchester United sempre più allo

sbaraglio: sul terreno dell’Emirates Stadium di Londra finisce

3-1 con reti di Tavares (3′ pt), Saka (32′ pt) e Xhaka (25′ st)

per i ‘Gunners’; la rete al 34′ pt di Cristiano Ronaldo rende

meno netto il ko, mentre Bruno Fernandes ha suggellato il

pomeriggio da tregenda dei ‘Red Devils’, fallendo un calcio di

rigore. Il Manchester United adesso in classifica è sesto con 54

punti.

Domani è in programma anche l’ennesimo derby di Londra fra il

Chelsea e il West Hame United: appuntamento a Stamford Bridge

alle ore 15. Altri risultati odierni: Leicester-Aston Villa 0-0

e Norwich City-Newcastle 0-3 (Joelinton al 35′ e al 41′ pt,

Guimaraes al 4′ st. (ANSA).



