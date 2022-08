Jfk: Caroline incontra figli ‘salvatori’ Seconda guerra

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Commovente incontro alle Isole

Salomone tra Caroline Kennedy, ambasciatrice in Australia, e i

figli dei due locali che salvarono il padre della diplomatica,

John F. Kennedy, nel corso della Seconda guerra mondiale.

Caroline si è recata nelle isole per la commemorazione della

sanguinosa battaglia di Guadalcanal, riferisce il Guardian, che

oppose giapponesi e americani ottanta anni fa. Jfk all’epoca

comandava un pattugliatore, il Pt-109, che venne speronato da un

cacciatorpediniere giapponese. Il futuro presidente, che si

guadagnò la fama di eroe di guerra, riuscì a portare in salvo

l’equipaggio su un’isola controllata dalle forze nipponiche. Qui

entrarono in scena due civili collegati alla resistenza: Eroni

Kumana e Biuku Gasa, che consegnarono a un loro contatto

australiano una noce di cocco su cui Jfk aveva descritto gli

eventi. Alla fine lui e suoi uomini vennero recuperati dalle

forze alleate.

Caroline, incontrando commossa il figlio di Kumana e la

figlia di Gasa ha consegnato loro una replica della noce di

cocco.

I due, scomparsi nel 2005 e 2014, vennero invitati da Jfk al

giuramento presidenziale del 1961, ma le autorità isolane non lo

permisero. (ANSA).



—

