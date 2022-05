Jill Biden incontra a sorpresa la moglie di Zelensky in Ucraina

Condividi l'articolo

Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell’Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in una scuola a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia.

Le due first lady hanno tenuto un incontro tra loro a porte chiuse e poi hanno visitato una classe che ospita bambini sfollati, dove gli alunni stavano facendo dei lavoretti da regalare alle loro mamme.

Olena Zelenska ha ringraziato la first lady Usa per la sua visita, che ha definito “un atto molto coraggioso”. “Capiamo cosa significa per la first lady Usa venire qui durante una guerra quando ogni giorno sono in corso azioni militari, dove le sirene suonano ogni giorno, anche oggi”, ha aggiunto. “Tutti noi sentiamo il vostro sostegno e la leadership del presidente Usa… il vostro amore e sostegno durante questo giorno cosi’ importante e simbolico per noi”, ha proseguito.

Quella di Jill Biden nell’Ucraina occidentale è stata una visita lampo. La first lady Usa è già tornata in Slovacchia, informa la Casa Bianca.

