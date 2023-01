Joao Felix espulso all’esordio con il Chelsea

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 12 GEN – Non è stato certo fortunato

l’esordio di Joao Felix nel Chelsea. Il portoghese, schierato

titolare nella formazione che ha giocato il derby contro il

Fulham nel recupero della settima giornata, non ha trovato di

meglio che farsi espellere, per un fallo da ‘killer’ su Tete nel

secondo tempo. Alla fine il Chelsea ha perso 2-1, beffato dal

gol dell’ex di Willian, migliore in campo, e dalla rete nel

finale, dopo il pari dei Blues con Koulibaly, di Vinicius, bravo

ad approfittare di un errore del portiere rivale Kepa.

Così ora Graham Potter, tecnico che ha preso il posto

dell’esonerato Thomas Tuchel, è già in discussione, visto che

sotto la sua guida il Chelsea ha perso sette volte nelle ultime

dieci partite, e nonostante le raffiche di acquisti. (ANSA).



