Joe Biden attacca Donald Trump: “Il 6 gennaio tre ore di inferno medievale”

Il presidente americano Joe Biden attacca Donald Trump per non aver agito il 6 gennaio. “Per tre ore lo sconfitto ex presidente ha guardato cosa accadeva seduto vicino allo Studio Ovale. Mentre lui era lì, agenti coraggiosi sono oggetto di tre ore di inferno medievale, circondati da una carneficina”, afferma Biden, che, in isolamento alla Casa Bianca perché positivo al Covid, assicura: “Mi sento bene, ho ancora un po’ di mal di gola e un po’ di tosse. Mi auguro di tornare a lavorare di persona entro la fine della settimana”.

Il presidente americano dovrebbe parlare con il presidente cinese Xi Jinping in settimana. Lo ha detto lo stesso Biden. L’attesa telefonata con Xi arriva in un momento di alta tensione nei rapporti fra Stati Uniti e Cina. Tensione che potrebbe salire ulteriormente nelle prossime settimane se Nancy Pelosi, dovesse confermare il suo viaggio a Taiwan, divenendo la prima speaker della Camera dei rappresentanti americana a visitare l’isola in 25 anni. Pelosi doveva recarsi a Taipei in aprile ma la visita e’ stata rimandata a causa del Covid. L’ultimo speaker della Camera a visitare Taiwan era stato Newt Gingrich nel 1997.

“Non penso che vedremo una recessione“, ha detto infine Biden. In settimana, per l’esattezza giovedì, sono attesi i dati sul pil del secondo trimestre: se evidenziassero una contrazione, gli Stati Uniti scivolerebbero in una recessione tecnica visto che anche nei primi tre mesi dell’anno la crescita è stata negativa.

