John Scofield allo specchio, primo disco da solo

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) – ROMA, 07 MAG – Un lungo salto indietro alla ricerca

delle radici, la rilettura personalissima di classici della

tradizione e di standard del jazz accanto ai titoli particolari

del suo repertorio. John Scofield, vecchio leone della chitarra

elettrica, disegna il suo autoritratto in musica nell’ ultimo

album appena pubblicato da Ecm, il primo registrato da solo con

il suo strumento in più di mezzo secolo di attività fatta di

band, tanto jazz rock, e collaborazioni straordinarie da Miles

Davis a Joe Henderson, dal compagno di viaggio Steve Swallow a

Pat Metheny. Scofield, 70 anni compiuti lo scorso dicembre, si

guarda dunque allo specchio aiutandosi con il looper per creare

il tappeto ritmico per ogni singolo brano. Ne esce un racconto

rilassato e affascinante, un saggio raffinato di stile e

storie. Suonare da solo a casa gli ha fatto acquisire

delicatezza e la possibilità di dedicarsi maggiormente alla

scoperta della bellezza delle corde, ha detto recentemente al

quotidiano The Boston Herald. ”Faccio questi piccoli loop di

chitarra al volo ed è come se stessi suonando con un’ altra

persona. Ribadisco, come se…” ha spiegato scherzando. Nella

scelta della scaletta il chitarrista di Dayton scava nel

passato, torna alle origini della musica americana e agli eroi

della sua giovinezza miscelando i suoni che lo hanno formato e

gli stimoli che in seguito hanno continuato a influenzarlo e a

forgiarlo. E se ricorda che ”da ragazzo la chitarra era lo

strumento del rock and roll e della musica popolare”, i due

generi che amava, nel disco ecco la sua versione di ”Not fade

away” che Buddy Holly scrisse quando Scofield aveva sei anni.

Ancora più indietro si spinge con ‘You win again” di Hank

Williams, uscita nel 1952, quando aveva appena un anno. (ANSA).



