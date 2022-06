Johnson a Macron: non è momento di una soluzione negoziata

Condividi l'articolo

Il premier britannico Boris Johnson ha messo in guardia il presidente francese Emmanuel Macron da “ogni tentativo” di una soluzione negoziata “in questo momento” con la Russia per la pace in Ucraina, con il rischio di prolungare “l’instabilità mondiale”. Lo rende noto Downing Street.

Dopo l’incontro bilaterale tra i due al G7 di Elmau, in Germania, Downing Street ha riferito che Johnson e Macron vedono una possibilità di “invertire il corso” della guerra in Ucraina.

