Johnson & Johnson si divide in due società quotate. Il colosso, all’altezza dei suoi 135 anni e con più di 136.000 dipendenti, opta per lo spin off della sua divisione prodotti al consumo, conosciuta per i cerotti, gli shampoo per i bambini e i prodotti Neutrogena. La separazione avverrà in 18-24 mesi ed è “la strada migliore per accelerare gli sforzi nel servire i nostri pazienti, consumatori e professionisti nella sanità”, oltre che “spingere la crescita”, afferma l’amministratore delegato Alex Gorsky.



