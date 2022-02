Johnson, Mosca pianifica la più grande guerra in Europa dal 1945

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 FEB – Le prove suggeriscono che la Russia

sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Lo

ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, in

un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla

sicurezza a Monaco. In un certo senso, “il piano di invasione è

già iniziato”, ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe

russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da est,

attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall’area

circostante a Kiev.

“Le persone devono capire l’enorme costo in vite umane che

potrebbe comportare”, ha proseguito. “Temo che il piano che

stiamo vedendo è per qualcosa che potrebbe essere davvero la più

grande guerra in Europa dal 1945 solo in termini di vaste

proporzioni”, ha detto Johnson. (ANSA).



