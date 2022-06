Johnson, su Ucraina non è il momento di negoziare’, ‘Kiev può vincere la guerra’

Condividi l'articolo

ELMAU – Boris Johnson ed Emmanuel Macron vedono una possibilità di “invertire il corso” della guerra in Ucraina, riferisce Downing Street dopo l’incontro bilaterale tra i due a margine del vertice G7 di Elmau. Il premier britannico – dice ancora il suo ufficio – ha messo in guardia il presidente francese da “ogni tentativo” di una soluzione negoziata “in questo momento” con la Russia per la pace in Ucraina, con il rischio di prolungare “l’instabilità mondiale”.

“L’Ucraina può vincere e vincerà” la guerra, ha affermato il premier britannico facendo appello ai leader del G7 perché non rinuncino a sostenere Kiev e annunciando un rafforzamento del sostegno finanziario del suo Paese per aiutare l’Ucraina a far fronte all’invasione russa, riferisce il Guardian. “Non è il momento di mollare”, ha insistito Johnson, sottolineando che Londra fornirà altri 525 milioni di sterline in garanzie per l’ottenimento di prestiti. Il totale degli aiuti finanziari e umanitari concessi quest’anno dal Regno Unito a Kiev sale così a 1,8 miliardi di sterline.



