Johnson visita un ospedale, beccato senza mascherina

Nuova polemica di media e opposizioni sul premier Tory britannico Boris Johnson: beccato ieri in foto senza mascherina durante una visita nell’Hexham General Hospital, nel nord dell’Inghilterra. Nella maggiore nazione del Regno Unito le mascherine non sono più obbligatorie in alcun luogo, per direttiva del governo stesso, dal 19 luglio, ma restano raccomandate nei luoghi pubblici più affollati, nelle strutture sanitarie e sui trasporti pubblici. Inoltre il loro uso è prescritto per chi lavora o entra nell’ospedale in questione dalle linee guida interne. Il capo del governo è stato tuttavia difeso oggi, in due interviste a Bbc e Itv, dal vicepremier e ministro della Giustizia, Dominic Raab, secondo il quale Johnson non ha violato alcuna regola formale e ha seguito le specifiche direttive vigenti in ciascuno dei vari nosocomi che ha visitato. Raab ha pure lasciato intendere che il primo ministro sarebbe stato ritratto nell’ospedale di Hexham senza mascherina – mentre salutava all’ingresso gomito contro gomito un rappresentante della struttura – subito prima d’indossarla.

