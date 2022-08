Joker, il sequel arriverà in sala il 4 ottobre 2024

Condividi l'articolo

‘Joker: Folie à Deux’ arriverà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre del 2024. La data di uscita è stata annunciata dalla Warner Bros. Secondo Hollywood Reporter il sequel del film del 2019 diretto da Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix sarà un musical e vedrà nel cast anche Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn.

Quando è uscito, nel 2019, Joker era stato concepito come un film autonomo, ma dopo aver rastrellato oltre un miliardo di incassi a livello mondiale ed aver ottenuto l’Oscar per Phoenix come miglior attore, è stato considerato naturale metterne in cantiere un seguito.

Sempre secondo Hollywood Reporter la Warner Bros. ha bisogno di ‘Joker: Folie à Deux’ per salvare la divisione DC Comics, al momento in difficoltà dopo il flop al botteghino di ‘The Suicide Squad – Missione suicida’ nel 2021. La casa di produzione sta anche tentando di portare avanti i suoi piani con ‘The Flash’, adattamento cinematografico del fumetto del 1959, previsto per il 2023, mentre ha affossato ‘Batgirl’ mandando all’aria quasi 100 milioni di dollari e un film quasi completato.



