Jonathan Coe, la mia Inghilterra è in profonda crisi

(ANSA) – MILANO, 20 NOV – “Il Regno Unito è in una profonda

crisi, con livelli di povertà inaccettabili in un Paese

sviluppato”: è l’allarme lanciato dallo scrittore inglese

Jonathan Coe, oggi a Bookcity con il suo ultimo romanzo, ‘Bournville’, edito da Feltrinelli.

Il libro, ambientato a Bournville, sobborgo di Birmingham

dove ha sede la famosa fabbrica di cioccolato della Cadbury,

inizia con l’undicenne Mary e la sua famiglia che celebrano il

giorno della Vittoria sul nazifascismo. Ascoltano con attenzione

la voce di Winston Churchill alla radio che annuncia la fine

delle ostilità. Mary avrà figli, nipoti e pronipoti, sarà

testimone di un’incoronazione, quella di Elisabetta II, con

tutto il quartiere riunito intorno all’unico televisore della

zona. E poi dell’indimenticabile finale della Coppa del Mondo

del 1966, di un matrimonio da favola e di un funerale reale,

quelli della principessa Diana, della Brexit e infine del Covid.

Settantacinque anni di profondi cambiamenti sociali che hanno

trasformato la famiglia di Mary e tutto il Paese, come sempre al

centro della narrazione dell’autore di ‘La banda dei brocchi’.

Oggi, secondo lui, la Gran Bretagna si trova ad affrontare “problemi economici aumentati dalla Brexit, che crea problemi

all’export e all’import dall’Europa. La soluzione del governo

sembra quella di imporre ancora più austerity, che però non ha

funzionato nemmeno l’ultima volta che ci hanno provato, nel

2010. Per essere chiari, il Regno Unito è stato gravemente mal

gestito per più di 20 anni e abbiamo bisogno di un cambio di

governo”.

I cambiamenti sociali avvenuti in 75 anni di storia in ‘Bournville’ sono condensati nelle sorti della città stessa,

legata a doppio filo alla fabbrica di cioccolato: “ho scelto

Bournville perché è il posto dove è nata mia madre, dove hanno

lavorato mio nonno e i miei zii. I Cadbury, che costruirono

fabbrica e villaggio, erano dei quaccheri idealisti, volevano

che gli operai vivessero in buone condizioni, con grandi case e

parchi. Ora Cadbury è di proprietà di un’azienda americana e la

fabbrica è diventata principalmente un parco a tema. Ho pensato

che questa parabola fosse una buona metafora della

deindustrializzazione dell’Inghilterra”.

Su tutto il romanzo aleggia la critica alla Brexit, “un

errore – spiega Coe, che non ha mai nascosto la sua posizione

sull’uscita del Regno unito dall’Ue – dovuto all’opposizione

ideologica all’Europa, al desiderio di punire l”establishment’,

alla nostalgia di un’ Inghilterra idealizzata”. Un sentimento

che rimane forte anche oggi: “da una parte c’è la speranza che

l’ascesa di Carlo III possa significare un passo avanti per una

nazione che sembra sempre più attaccata al passato, ma

dall’altra è difficile pensare che possa esserci un nuovo inizio

con un re che ha già 74 anni”.

Lo stesso Coe, però, non è esente da una certa nostalgia:

dalle pagine di ‘Bournville’ sembra promanare quel profumo di

cioccolato che “per molti di noi è il sapore dell’infanzia, un

sapore che – conclude – sa di nostalgia”. (ANSA).



