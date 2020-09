Jorge Messi a Barcellona per incontrare Bartomeu

(ANSA) – ROMA, 02 SET – Jorge Messi, il padre e agente del

sei volte Pallone d’Oro, Leo, è sbarcato questa mattina, intorno

alle 9, a Barcellona e ha raggiunto l’albergo che lo ospiterà in

questo soggiorno spagnolo. Messi senior, secondo quanto

riportano i media locali, nel pomeriggio incontrerà il

presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, per parlare del

futuro della ‘Pulce’, ormai in guerra col club blaugrana e sul

piede di partenza.

Intanto, sui social, la società catalana ha pubblicato un

post in cui pubblicizza le maglie della nuova stagione, con il

nuovo kit casalingo al completo: fra i testimonial, assieme al

francese Griezmann, al tedesco Ter Stegen, allo spagnolo Piqué e

all’olandese De Jong, c’è pure Messi. (ANSA).



