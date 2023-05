Judo: Mondiali; Lombardo in finale nella categoria -73 kg

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 MAG – L’azzurro Manuel Lombardo, 24enne

piemontese, è in finale nella categoria -73 kg dei Mondiali di

Judo a Doha. Nel confronto per l’oro affronterà lo svizzero Nils

Stum. In semifinale Lombardo aveva avuto la meglio sull’azero

Hidayet Heydarov.

Eliminato l’altro italiano Giovanni Esposito, vicecampione

europeo della stesa categoria, che una sfida del secondo turno

ha perso contro il rappresentante del Tagikistan Behruzi

Khojazoda. (ANSA).



