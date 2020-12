Juice WRLD e Eilish più ascoltati su Spotify dai gamer

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Tra gli uomini i rapper Juice WRLD

(morto a soli 21 anni per un attacco epilettico a dicembre 2019,

ndr), XXXTENTACION, Travis Scott, Lil Uzi Vert e YoungBoy Never

Broke Again e tra le donne Billie Eilish, Halsey, Ariana Grande,

Nicki Minaj e Dua Lipa, sono gli artisti più ascoltati nel 2020

su Spotify dai gamer attraverso le console di gioco (Xbox e

Playstation). Un segmento di ascoltatori in continua crescita,

stando ai numeri di Spotify Wrapped 2020: quest’anno il servizio

musicale digitale ha visto un aumento globale di quasi il 55%

nello streaming dalle console. In Italia questo aumento è stato

ancora più significativo, con una crescita del 72% rispetto

all’anno precedente. Rap è trap restano complessivamente generi

principi.

Tra i musicisti più ascoltati in Italia, dagli appassionati

di videogiochi, si ritrovano anche dei nomi dei trend globali.

Tra gli uomini tha Supreme, Geolier, Sfera Ebbasta, Travis Scott

e Shiva e tra le artista quelle con il maggior numero di stream

su console nel 2020 sono: Mara Sattei, ANNA, Billie Eilish,

beabadoobee e Ana Mena.

Le canzoni più amate a livello globale sono : “The Box di

Roddy Ricch, “Blueberry Faygo” di Lil Mosey, “goosebumps” di

Travis Scott, “ROCKSTAR” di DaBaby feat. Roddy Ricch e “Falling”

di Trevor Daniel. Invece in italia in testa ai brani più

cliccati dalle console troviamo “blun7 a swishland” di tha

Supreme, “fuck 3x” di tha Supreme, “ANSIA NO” di FSK SATELLITE

(Taxi B, chiello_fsk, Sapobully, Greg Willen), “goosebumps” di

Travis Scott e “M’ Manc” di Shablo, con Geolier e Sfera Ebbasta.

Particolarmente popolari, fra i videogiocatori, anche i podcast:

nel mondo i preferiti sono The Misfits Podcast, The Joe Rogan

Experience, Mom’s Basement, Archive e VIEWS with David Dobrick

and Jason Nash, mentre in Italia prevalgono nella classifica

degli ascolti: Muschio Selvaggio, Parliamo di Cose, Archive,

Monologato Podcast – The Filippo Ruggieri Experience e La

Zanzara. (ANSA).



