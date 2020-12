Junior Bake Off Italia, debutta la coppia Mancini-Montrucchio

ROMA – “Posso dirlo? Non per vantarmi, ma pancake, pizza, qualche dolcetto: in cucina non me la cavo per niente male”, strizza l’occhio lei. “Anche io sono bravissimo, sui entrambi i fronti – fa eco a distanza lui – preparazione, ma soprattutto consumazione”. In fondo, in famiglia è tutta una questione di tempi e ruoli. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, marito e moglie da 17 anni, insieme da una manciata in più, al tempo una delle coppie più fotografate della tv. Lei, giovanissima velina. Lui, uscito dal Grande Fratello e subito lanciato nella sua carriera da attore. Due ragazzi, diventati genitori di Mya e Orlando (12 e 5 anni) e cresciuti tra conduzioni, fiction e palcoscenico. Ma mai insieme. Quasi come regola di vita. Fino a oggi: dall’11 dicembre saranno per la prima volta l’una accanto all’altro alla guida di “Junior Bake Off Italia”, la gara tra piccoli aspiranti pasticceri, in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (canale 31) e in streaming su Dplay.

“Perché non prima? Non era mai capitata l’occasione giusta – racconta la Mancini all’ANSA -. Questa volta, invece, abbiamo accettato perché, oltre che conduttori, incarniamo soprattutto lo spirito della famiglia, le coccole dei genitori, il calore del Natale. Poi se qualche battibecco scappa davanti alle telecamere, scoppia un sorriso”. “Lavorare con i bambini poi – aggiunge lui – è una sorpresa continua. Quelli di Junior Bake Off sono pazzeschi: anche a sette anni sono lì a impastare tutto il giorno, senza genitori, pieni di entusiasmo”.

Prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, anche in questa sesta edizione il programma mette infatti in sfida otto giovanissimi talenti che a colpi di torte da infornare e cap cake da decorare concorrono per il titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia, affrontando il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma, novità, saranno in gioco tutti, fino alla fine per tutte e tre le puntate, senza eliminazione, collezionando i fiocchi di neve in palio tra prove creative, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia, e prove tecniche, in cui, invece, dovranno dimostrare la loro abilità e manualità. Il tutto in una scenografia da favola per un Natale nel bosco incantato, con regali, alberi addobbati, ghirlande e persino un orso polare. E con tre ospiti in arrivo: la giovane star di YouTube e TikTok Luciano Spinelli con la sua Christmas Dance Challenge, l’amato giudice di Bake off Clelia d’Onofrio e il cake designer Renato Ardovino.

“Ritrovarci insieme in studio? Con Alessia ci compensiamo: lei più precisa, io più estroso”, prosegue a raccontare Montrucchio. “In tanti anni insieme – aggiunge lei – credo di aver interiorizzato Flavio un po’ in tutte le salse. Si, è vero, lui è molto più creativo. È la parte ‘divertente’ della coppia. Io sono un po’ più il ‘generale’. Credo arrivi dalla mia infanzia: chissà perché tutti si sono sempre aspettati molto da me. E anche se ero felice di impegnarmi al massimo, con gli anni sto imparando a pretendere un po’ meno, dagli altri, ma soprattutto da me stessa”.

Ormai volto di punta di Discovery e Real Time, dopo Natale per Montrucchio sono in partenza due nuovi appuntamenti: l’ormai consolidato dating show “Primo appuntamento” e “Bake Off Family”, versione dedicata ad aspiranti chef familiari o conviventi (secondo la nuova categoria insegnata dai Dpcm). Obiettivo sulla cucina anche per la Mancini. “Dopo 25 anni in tv ho iniziato a scoprirmi in una nuova veste – spiega -. Ho iniziato seguendo la mia passione e sperimentandomi sui social, con ironia. Ma chissà che qualcos’altro possa già arrivare”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte