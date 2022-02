Juric “davvero brutto subire gol su fallo laterale”

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 27 FEB – “Il secondo gol ci ha tagliato le

gambe, ora dovremo capire come mai non siamo riusciti a

reagire”: il tecnico del Torino, Ivan Juric, parla in conferenza

stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari. “Per lunghi

tratti abbiamo fatto benissimo e abbiamo creato tanto – aggiunge

l’allenatore – ma la prima rete subita su rimessa laterale è

stata una roba proprio brutta”.

Sul raddoppio, invece, Milinkovic-Savic non è sembrato

perfetto: “Dite che sono sei partite che sbaglia, secondo me

sono di meno anche se ammetto che abbia commesso errori – dice

Juric sull’estremo difensore – e in settimana non mi dà la

sensazione che abbia problemi: ha la mia fiducia, valuteremo

tutto”. Belotti e Sanabria, invece, sono usciti acciaccati: “Il

Gallo ha subito una botta alla caviglia, il paraguayano ha

sentito male al ginocchio e dovremo vedere”, la spiegazione

dell’allenatore.

Walter Mazzarri esce dalla zona retrocessione grazie a tre

punti pesantissimi: “Avevo terrorizzato i miei ragazzi, giocare

contro il Toro è sempre dura – le parole dell’ex allenatore

granata, tornato vittorioso – e abbiamo dato una grande prova di

maturità”. Il tecnico torna anche sulla sua esperienza sotto la

Mole: “Avrei dovuto dimettermi prima, avevo ragione visto tutto

il viavai di allenatori dopo di me e i risultati ottenuti dalla

squadra – spiega Mazzarri – ma non sono riuscito a incrociare

Cairo. Mi piacerebbe salutarlo, capisco che non ci siamo visti

perché si è tranquilli solo dopo che si è vinto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte