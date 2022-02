Juric: “Il gol annullato a Belotti? Per me resta inspiegabile”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – “La squadra è entrata benissimo in

campo, dominava: poi, il Venezia è passato al 3-4-3, buttando

subito su il pallone e riuscendo a tenerlo. Nel secondo tempo

abbiamo subito gol subito, dominato, ma è mancata un po’ di

lucidità, mettiamoci anche il gol annullato alla fine. Ho poco

da rimproverare ai miei. Il gol annullato a Belotti?

Inspiegabile e scioccante: non ho capito cosa sia successo.

Pobega va a saltare, cosa deve fare? E’ difficile da spiegare,

non so cos’hanno visto. Adesso mi lamento anche io. Ripeto: è

inspiegabile, non è calcio questo. E’ difficile capire questa

decisione”. Così Ivan Juric, intervenuto a Dazn nel dopopartita

della sfida persa dal ‘suo’ Torino contro il Venezia in casa. “Quando ho visto l’immagine mi sono accorto che il gol era

buono, è una roba inspiegabile – aggiunge l’allenatore dei

granata -. A volte tutto questo è scioccante, poi ti dispiace,

perché meritavamo il pareggio. Il rammarico rimane, Pobega non

ostacola niente, va a saltare e basta”. (ANSA).



