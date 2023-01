Juric: per il Toro il decimo posto sarebbe come uno scudetto

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 14 GEN – “Se arrivi decimo, sarebbe come uno

scudetto: il valore più o meno è quello, al momento siamo nel

punto più alto delle nostre possibilità”: così il tecnico del

Torino, Ivan Juric, sugli scenari che attendono la squadra in

vista della seconda parte di campionato.

“Devo ancora pensare bene alla formazione, volevo dare

continuità ma bisogna vedere se riusciremo a reggere fisicamente

– aggiunge in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro

lo Spezia – anche perché se non daremo il massimo non ci sarà

partita”. (ANSA).



—

