Juric “punto guadagnato, tatticamente potevo far meglio”

(ANSA) – VENEZIA, 27 SET – “Penso che dormirò bene, ora

analizziamo gli errori di Djidji, però siamo a un punto in cui

se l’avversario cambia le cose siamo in difficoltà, non capiamo

bene le situazioni. Finché siamo giusti, precisi, va bene,

quando cambia qualcosa andiamo in difficoltà”. Così l’allenatore

del Torino, Ivan Juric, commenta la gara col Venezia.

Per l’allenatore granata, il pareggio per 1-1 è un punto

guadagnato: “Abbiamo fatto bene per lunghi tratti, abbiamo

sbloccato la gara, tatticamente potevo fare di più io, poi

potevamo chiudere la partita in modo diverso, abbiamo lasciato

troppi spazi – spiega -. È un punto guadagnato, loro nelle

partite giocate sono sempre stati al limite di vincere,

pareggiare, va bene così”. Da ultimo, ribadisce la difficoltà di

giocare al Penzo: “È stata una partita tosta, dura, loro stavano

dietro, l’episodio del rigore è stata la conseguenza delle cose

che potevamo fare meglio”. (ANSA).



