Just Eat: cede quota iFood a Prosus per 1,8 miliardi

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Just Eat venderà la propria quota del

33% nella joint venture latinoamericana iFood per un ammontare

fino a 1,8 miliardi di euro (1,8 miliardi di dollari). Lo

riporta l’agenzia Bloomberg citando un comunicato della società

di ordinazione e consegna di pasti. Prosus, multinazionale

olandese che fornisce servizi basati su internet, pagherà 1,5

miliardi di euro cash alla chiusura dell’accordo e un’ulteriore

cifra fino a 300 milioni nei 12 mesi successivi, in base

all’andamento della società. Just Eat ha fatto sapere che userà

i proventi dell’operazione per rafforzare i propri bilanci e

ripagare il debito.

L’operazione dovrebbe essere conclusa nel quarto trimestre. La società ha detto anche che sta ancora lavorando alla cessione

parziale o totale della filiale Grubhub. (ANSA).



