Juve al completo, Chiellini e Alex Sandro in gruppo

(ANSA) – TORINO, 05 LUG – Mattinata di lavoro per la Juventus alla Continassa: il tecnico Maurizio Sarri ha convocato i suoi giocatori per la ripresa degli allenamenti il giorno dopo la vittoria nel derby contro il Torino per 4-1 e la sconfitta casalinga della Lazio per 0-3 contro il Milan, che ha permesso ai bianconeri di portarsi a +7 sulla principale rivale per lo scudetto.

Dal JTC arrivano buone notizie, perché Giorgio Chiellini e Alex Sandro si sono aggregati al resto del gruppo, partecipando all’intera seduta e alla partitella finale. Per chi ha sfidato i granata, invece, lavoro di scarico e di recupero.

La Juve tornerà in campo domani pomeriggio e sarà già tempo di vigilia: martedì, infatti, c’è la gara di San Siro contro il Milan, fischio d’inizio alle ore 21.45. E Sarri si presenterà al Meazza senza De Ligt e Dybala, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte