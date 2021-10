Juve: Allegri, con Sassuolo non da giocare ma da vincere

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 26 OTT – “Ci sono partite da giocare, come

quella contro l’Inter, e quelle da vincere, come domani: servirà

anche l’aiuto del pubblico, dovremo farci trovare pronti”: così

il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia

della sfida contro il Sassuolo. “Domani inizia la prima del

trittico verso la sosta – aggiunge l’allenatore – e mercoledì

avremo lo Zenit: se saremo bravi, ci consentirà di avere il

passaggio del turno in anticipo in Champions”. (ANSA).



