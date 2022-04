Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 24 APR – “Locatelli è ancora indietro, non

so se riuscirà a recuperare per la fine della stagione”:

arrivano brutte notizie in casa Juventus per il centrocampista,

con Massimiliano Allegri pessimista sul suo ritorno. “Speriamo-

ha aggiunto il tecnico – che Arthur riesca a recuperare per il

Venezia, McKennie ha appena ripreso a correre e domani saremo

sempre gli stessi”. (ANSA).



