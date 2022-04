Juve: Allegri “quarto posto? E’ ancora lunga”

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 24 APR – “Bisogna andarci piano, il quarto

posto non è matematico: è ancora lunga con cinque partite e due

scontri diretti, alla fine con la società ci confrontiamo perché

bisognerà migliorare il lavoro fatto quest’anno”: così il

tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla corsa

Champions. “Abbiamo la possibilità di giocarci un trofeo in

finale di coppa Italia – aggiunge l’allenatore – e vedremo come

andrà: se saremo bravi e fortunati riusciremo a vincere, ma

affronteremo la squadra più forte in Italia”. (ANSA).



