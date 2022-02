Juve: Allegri, un punto che si rivelerà importante’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 18 FEB – “Abbiamo cercato di vincere fino

alla fine, ma a fine stagione il punto di oggi si rivelerà

importante”: questo il pensiero di Massimiliano Allegri dopo

l’1-1 nel derby contro il Torino. “A inizio stagione avremmo

perso una partita come questa – spiega l’allenatore bianconero –

e per arrivare agli obiettivi non si può sempre vincere, anche i

pareggi sono importanti: il nostro percorso finirà a maggio”. E’

stata una gara con tanti capovolgimenti di fronte, come ammette

l’allenatore: “Nei primi 10′ siamo stati un po’ molli, poi siamo

entrati in partita e abbiamo segnato su un corner provato –

l’analisi del toscano – mentre nella ripresa abbiamo subito gol

nel nostro momento migliore: il Toro ha fatto una bella partita,

aggressiva e con tanta corsa”. E’ sembrato in grande difficoltà

Vlahovic: “Bremer è un difensore forte ma Dusan ha fatto

comunque una buona prestazione e dobbiamo dargli il tempo di

ambientarsi: ci sta un periodo di adattamento alle gare ogni tre

giorni, altrimenti sarebbe un marziano”. (ANSA).



