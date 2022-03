Juve: Bonucci ‘vittoria che vale di più, siamo squadra’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 07 MAR – “Ci sono vittorie che quando le

porti a casa, in qualsiasi modo, valgono di più. Siamo un grande

Gruppo, una Squadra”: il difensore della Juventus, Leonardo

Bonucci, usa la ‘S’ maiuscola per celebrare su Instagram l’1-0

contro lo Spezia. Una vittoria pesante pure per Danilo, anche se

si può sempre fare meglio: “Tre punti utili per inseguire i

nostri obiettivi – scrive il brasiliano – però dobbiamo ancora

migliorare per raggiungere grandi traguardi! Forza Juve!”.

L’1-0 è stato firmato da Alvaro Morata: “Vamos, vittoria

importante” si legge sul profilo dell’attaccante. Il suo partner

offensivo, Dusan Vlahovic, è rimasto a secco, ma festeggia

ugualmente: “Vittoria importantissima per i nostri obiettivi,

avanti così tutti insieme”. (ANSA).



