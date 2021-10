Juve, Chiellini: “Abbiamo pagato choc per addio CR7”

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 21 OTT – “E’ andato via il 28 agosto, uno

choc lo crea: penso che lo abbiamo pagato in termini di punti

nell’avvio di campionato”: il difensore della Juventus, Giorgio

Chiellini, torna sull’addio di Cristiano Ronaldo. “Sarebbe stato

meglio fosse partito magari il primo di agosto, ci saremmo

preparati e saremmo arrivati più pronti all’inizio di stagione –

aggiunge il centrale bianconero ai microfoni di Dazn nella lunga

chiacchierata con Diletta Leotta – anche se io avevo percepito

qualcosa: aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che

giocasse per lui, qui alla Juve è in atto un percorso di

ringiovanimento e ripartenza”. (ANSA).



