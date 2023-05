Juve: Collegio Garanzia, motivazione della corte Figc è carente

Condividi l'articolo

La sentenza del -15 alla Juve per le plusvalenze è “carente” nella sua spiegazione “laddove la Corte Federale ha fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, ‘consapevolezza diffusa’” dei consiglieri d’amministrazione senza delega. E’ uno dei punti delle 77 pagine di motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia sul ricorso Juve, pubblicate oggi. Il Collegio “ha censurato una pronuncia di merito, accogliendo il motivo di gravame”, e ha rinviato alla Figc per una nuova formulazione. “Il venir meno, per vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette anche sulla sanzione complessiva” Juve.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte