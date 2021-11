Juve: Dybala al JMedical, controlli al polpaccio

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 18 NOV – C’è attesa per gli esami cui si sta

sottoponendo Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, tornato

acciaccato dagli impegni con la sua Argentina, sta svolgendo in

questi minuti le visite di controllo per capire l’entità del

problema al polpaccio che ha accusato in Sud America. E il

tecnico Massimiliano Allegri aspetta di sapere se potrà contare

o meno sulla Joya, considerando che i bianconeri giocheranno

sabato a Roma contro la Lazio, martedì a Londra contro il

Chelsea e sabato 27 in casa contro l’Atalanta. (ANSA).



