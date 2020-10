Juve e arbitri allo Stadium, Napoli assente

(ANSA) – TORINO, 04 OTT – Allo Juventus Stadium ci sono la

Juventus e la squadra arbitrale, non il Napoli: la squadra

partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano, mentre

per la Lega non c’erano le condizioni per rinviare la partita.

Fino a questo momento, però, nessun bianconero è ancora sceso in

campo, Ronaldo e compagni aspettano nel tunnel degli spogliatoi.

Ora si aspetteranno i 45 minuti da regolamento prima che

l’arbitro Doveri decreti il triplice fischio finale per mancanza

della squadra avversaria. (ANSA).



—

