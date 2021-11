Juve: escluse lesioni per Dybala, solo affaticamento

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 18 NOV – Nessuna lesione muscolare, la

Juventus e Paulo Dybala tirano un sospiro di sollievo. Gli esami

a cui l’argentino è stato sottoposto in giornata hanno “confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore

diagnosticato in Nazionale, attualmente in via di risoluzione –

scrive il club bianconero sul proprio sito internet -. Le sue

condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Ora l’argentino proverà il recupero, con la sfida contro la

Lazio fissata per sabato pomeriggio. (ANSA).



