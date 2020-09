(ANSA) – TORINO, 18 SET – “Non vedo l’ora di giocare. Sono

qua per migliorare e per vincere, voglio vincere ogni partitella

in allenamento e ogni partita”: Dejan Kulusevski si presenta

così come giocatore della Juventus. E contro la Sampdoria

potrebbe anche partire subito titolare: “Domenica è una partita

molto importante, sono contento che si giochi e sono pronto a

farlo se il mister mi schiererà”. (ANSA).



