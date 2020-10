Juve-Napoli 3-0 a tavolino, è la decisione del giudice sportivo sulla gara

Juve-Napoli 3-0 a tavolino: e’ questa – apprende l’ANSA in ambienti calcistici – la sentenza appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si era presentata a Torino per la partita con la Juve.

La Lega di serie A ha ora ufficializzato la decisione del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, anticipata dall’ANSA, di infliggere lo 0-3 a tavolino al Napoli dopo la mancata presentazione alla partita di Torino contro la Juve. Per il giudice non c’e’, alla luce delle norme sportive, “la fattispecie forza maggiore”, ed “e’ preclusa la valutazione” sulle decisioni dell’autorita’ sanitaria.



