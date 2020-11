Juve-Napoli: Grassani, lunedì appello con De Laurentiis

(ANSA) – NAPOLI, 07 NOV – “Al dibattimento di lunedì sarà

presente in collegamento video il presidente De Laurentiis,

vorrà dire la sua. Il dibattimento sarà molto articolato e c’è

in programma solo questa seduta, già in giornata arriverà il

verdetto”. Così il legale del Napoli, Mattia Grassani, ha

illustrato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli la seduta d’appello del

club azzurro contro il 3-0 a tavolino subito per non essere

andato a Torino per giocare la partita contro la Juventus dopo

le positività di Zielinski ed Elmas e la comunicazione dell’Asl

che impedì la partenza.

“Il Napoli – ha commentato Grassani in merito alla vicenda –

purtroppo ha fatto da apripista, è stato il caso pilota ed è

stato l’unico trattato in modo diverso, con una lettura non

aderente al piano normativo da parte del Giudice Sportivo che ha

deciso che è stato il Napoli a scegliere di non partire,

qualcosa che contrasta con i fatti perché il Napoli era pronto a

partire fino alla comunicazione delle autorità sanitarie della

Regione”. La Juventus non si è costituita in appello quindi alla

seduta ci sarà il Napoli a esporre la propria tesi poi la Corte

d’Appello, presieduta da Piero Sandulli, esaminerà le carte e

darà un verdetto.

Grassani è intervenuto anche sulla netta irritazione del

Napoli per le partite delle nazionali che costringeranno la

settimana prossima 17 giocatori azzurri a lasciare la città e

andare in giro per il mondo: “Non sono ancora coinvolto – ha

detto – ma il calcio sta risentendo del panorama internazionale,

la stessa Fifa ha disposto una delibera per delle eccezioni. I

club sono i titolari dei diritti alle prestazioni dei giocatori,

non è escluso un fronte comune per il non rilascio che è normato

dalla Fifa. Tutte le normative a livello nazionale vanno in

questa direzione per limitare il contagio, anche in chiave

ricorso Napoli, ci chiediamo perché debba essere solo un solo

club e una tifoseria a pagare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte