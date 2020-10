Juve-Napoli: Spadafora, spetta a organismi sportivi decidere

(ANSA) – ROMA, 04 OTT – “Spetta ora agli organismi sportivi

decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla

decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri”: lo dice,

in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport,

Vincenzo Spadafora.

“La vicenda Juventus-Napoli ci impone ancora una volta un

richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha

bisogno in un momento tanto delicato ed incerto – le parole del

ministro – Il protocollo proposto dalla Figc e validato dal Cts

ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per

consentire la ripartenza da tutti auspicata. È evidente però che

la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor

più complessa, tanto da non lasciare immune neppure il mondo del

calcio nonostante le rigide regole adottate. Ed è per questo

che, come è stato più volte chiarito sia nei verbali del CTS che

nei DPCM, alle Autorità sanitarie locali è demandata una chiara

responsabilità e una precisa azione di vigilanza”. (ANSA).



