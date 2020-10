Juve: nessuna lesione ma Bonucci in dubbio per Barcellona

(ANSA) – TORINO, 26 OTT – L’infortunio subito da Leonardo

Bonucci nel match con il Verona non è grave, lo confermano i

test cui si è sottoposto il difensore della Juventus: “Non hanno

evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le

sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”, informa

il comunicato ufficiale del club bianconero. La vicinanza

dell’impegno contro il Barcellona, mercoledì sera all’Allianz

Stadium, però, non può che preoccupare. Il tecnico Andrea Pirlo

non potrà contare su De Ligt, ancora alle prese con l’ultima

fase di recupero dopo l’intervento alla spalla, e pure Chiellini

è in dubbio, reduce da un fastidio muscolare dopo Kiev. Per i

bianconeri domani è in programma la rifinitura. (ANSA).



—

