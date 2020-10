Juve: ‘nessuna lesione per Chiellini, verrà valutato’

(ANSA) – TORINO, 21 OTT – “Gli esami cui è stato sottoposto

oggi Giorgio Chiellini non hanno evidenziato lesioni muscolari

alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno

monitorate di giorno in giorno”: la Juventus tira un sospiro di

sollievo per il difensore bianconero uscito anzitempo dalla

sfida contro la Dinamo Kiev. La squadra, intanto, è tornata ad

allenarsi alla Continassa, dove ha cominciato la preparazione in

vista della sfida di domenica sera contro l’Hellas Verona. Il

tecnico Pirlo ha diviso in due il gruppo, con un lavoro in

palestra per chi ha giocato in Champions e possesso e partitella

per gli altri. (ANSA).



—

