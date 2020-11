(ANSA) – TORINO, 27 NOV – Cristiano Ronaldo non partirà per

Benevento: è questa la decisione del tecnico Andrea Pirlo, che

insieme al portoghese ha scelto di lasciarlo a Torino. Salgono

così le quotazioni di Paulo Dybala, potrebbe essere proprio la

Joya ad affiancare Morata in attacco nella sfida del Vigorito in

programma domani alle 18. (ANSA).



—

