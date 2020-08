Juve: Pirlo fra i primi alla Continassa

(ANSA) – TORINO, 24 AGO – L’era di Andrea Pirlo è

ufficialmente cominciata: il nuovo allenatore della Juventus è

pronto a iniziare il lavoro alla guida della prima squadra. Oggi

è fissato il raduno di Ronaldo e compagni.

Il tecnico è stato tra i primissimi a varcare i cancelli

della Continassa durante la mattinata, poi, alla spicciolata,

sono arrivati i calciatori per le visite mediche di rito al

JMedical. La stagione 2020/2021 dei bianconeri sta per

cominciare: per Pirlo prime sessioni di allenamento insieme al

suo staff, con il vice Igor Tudor e il collaboratore Roberto

Baronio. (ANSA).



—

