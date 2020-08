(ANSA) – TORINO, 08 AGO – La scelta di affidare la guida

tecnica della Juventus ad Andrea Pirlo “si basa sulla

convinzione che abbia le carte in regola per guidare, fin dal

suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per

inseguire nuovi successi”. Lo sostiene il club bianconero che

con l’ex centrocampista ha sottoscritto un biennale. (ANSA).



