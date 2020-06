Juve: Sarri, Pjanic ci darà ancora il 101%

(ANSA) – TORINO, 29 GIU – Alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri affronta il tema dello scambio Pjanic-Arthur: “Miralem sarà contento di finire la carriera in una grandissima squadra. Il ragazzo può essere contento di questa soluzione, io sono sereno: è un ragazzo e intelligente, non vedo la possibilità che non ci dia il suo 101%. Anche Arthur (il 23enne brasiliano ora al Barcellona. ndr) dovrà ancora giocare nella sua squadra. Qualcuno dello staff lo studierà per conoscerlo al meglio quando arriverà. Intanto godiamoci Pjanic”. (ANSA).



