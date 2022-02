Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 18 FEB – Non ci sono Pjaca e Zaza tra i 24

convocati dal tecnico granata Ivan Juric per il derby

Juventus-Torino di questa sera all’Allianz Stadium. Oltre a loro

mancano gli infortunati Praet, Fares ed Edera.

Venti i giocatori convocati da Allegri: tra i bianconeri non

ci sono Danilo, squalificato, e gli infortunati Chiesa,

Chiellini, Bonucci e Bernardeschi. (ANSA).



