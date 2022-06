Juventus celebra addio Tevez,”di lui ricordi indelebili”

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 04 GIU – “Oggi saluta il calcio un leader,

un fuoriclasse, una guida, un esempio di umiltà, determinazione

e coraggio. Semplicemente Carlitos Tevez, l’Apache”. Lo scrive

la Juventus celebrando l’annuncio del ritiro ufficiale dal

calcio giocato dell’attaccante argentino, 38 anni compiuti, per

due stagioni (2013/14 e 2014/15) in maglia bianconera. “Era

l’estate del 2015 – è il ricordo della Juventus quando lo

salutammo dopo aver vinto tanto in maglia bianconera, in soli

due anni.

La sua prima partita fu quasi una metafora di quanto sarebbe

accaduto dopo: un gol, una vittoria, un trofeo alzato al cielo.

Si trattava della Supercoppa italiana: Juventus-Lazio del 2013,

all’Olimpico.

Da allora non si è più fermato, segnando 50 gol in 96 partite.

Non bisogna essere bravi in matematica per realizzare che

l’Apache ci abbia fatto esultare almeno una volta ogni due gare.

(…). Il ricordo che ha lasciato Carlitos a Torino – prosegue

il messaggio del club bianconero – è indelebile negli occhi e

nel cuore di ogni tifoso. Giocatore trasversale che, in sole due

stagioni, ha fatto innamorare juventini di lunga data e giovani

bianconeri, oltre ad aver lasciato uno splendido ricordo anche

all’interno del club”. (ANSA).



—

