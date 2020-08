Juventus: Hajduk libera Tudor, sarà in staff Pirlo

(ANSA) – TORINO, 21 AGO – Era l’ultimo passaggio che ancora

mancava a Tudor prima del suo nuovo approdo alla Juventus,”

nella quale ha giocato dal 1998 al 2005. “Da oggi Igor Tudor non

è più l’allenatore dell’Hajduk dopo aver deciso di accettare

l’offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, di

raggiungerlo in Italia come assistente nello staff

professionistico”, si legge sul comunicato diramato dal club

croato, con il quale si ufficializza il divorzio tra le parti.

Ora, quindi, è tutto pronto per il ritorno in bianconero

dell’ex difensore: il nuovo tecnico, Andrea Pirlo, lo ha scelto

per completare il suo staff alla guida della prima squadra che

lunedì riprenderà la preparazione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte