Juventus: Pirlo, bisogna essere più cattivi sotto porta

(ANSA) – GENOVA, 01 NOV – “Bisogna essere più cattivi sotto

porta, perché quando ti capitano le occasioni le partite vanno

chiuse, poi Cristiano è entrato e ha fatto il suo lavoro.

L’undici ideale non ce l’ho ancora, anche perché finora non ho

avuto tutti i giocatori a disposizione, quando li avrò deciderò

il da farsi”. Così il mister della Juventus, Andrea Pirlo, al

termine della partita vinta dai campioni d’Italia contro lo

Spezia. Per il tecnico bianconero “i ragazzi hanno fatto una

buona partita. McKennie? Ha bisogno di giocare, partita dopo

partita sta crescendo e sta comprendendo il calcio italiano. É

stato comprato perché riteniamo sia un giocatore utile. La

classifica ora non la guardiamo ma sappiamo che abbiamo perso

alcuni punti per strada”.

Sull’altro versante, il tecnico spezzino Italiano fa i

complimenti ai suoi ragazzi. “Ce la siamo giocata e fino al 65′

credevo anche io in qualcosa di più, perché la squadra teneva

bene il campo e stava giocando bene. Ronaldo? Fatalità doveva

rientrare proprio oggi: su questo siamo stati sfortunati”.

(ANSA).



