Juventus: Ramsey ai saluti, va in prestito ai Rangers

(ANSA) – TORINO, 31 GEN – Si chiude con la cessione di Aaron

Ramsey ai Glasgow Rangers il mercato della Juventus. Il

centrocampista gallese ha superato le visite mediche ed ora si

attende soltanto l’ufficialità dell’operazione, un prestito con

diritto di riscatto.

Termina così l’avventura in bianconero del gallese, che in due

anni e mezzo è stato falcidiato dagli infortuni e non ha mai

davvero convinto gli allenatori che si sono succeduti in

panchina. Il club risparmierà così sul pesante ingaggio del

calciatore, che si aggirava intorno agli otto milioni di euro.

(ANSA).



—

