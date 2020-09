Juventus ricorda Scirea, ‘era uno di noi’

(ANSA) – TORINO, 03 SET – “Ogni anno, fa male come quella

domenica. Una domenica di pioggia, in Polonia”. La Juventus

ricorda così, sul suo sito, la morte di Gaetano Scirea di cui

oggi ricorre il 31esimo anniversario. “Se ne andò non solo un

campione, un difensore eccezionale, un uomo di statura

incredibile – sottolinea il club – Quel giorno in Polonia”, dove

Scirea si trovava per visionare il Gornik Zabrze, l’avversario

che attendeva la Juventus in Coppa Uefa, “se ne andò una parte

di noi. Perché Gai era una parte di noi, rappresentava tutti i

nostri valori, e portava in campo un esempio di educazione,

classe, sportività e umanità”.

“Gai era parte di noi. Era tutti noi – conclude la Juventus –

E lo è ancora: per questo, oggi, come sempre, ci stringiamo

insieme alla famiglia Scirea, nel ricordo di un uomo unico”.

(ANSA).



—

